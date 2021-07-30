شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تكافح المئات من حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت فرق خدمات الطوارئ الإيطالية يوم الخميس في مكافحة حرائق الغابات المنتشرة عبر البلاد.

وقالت سلطات الدفاع المدني الإيطالية مساء الخميس إن الأقاليم أرسلت 34 طلبا للحصول على دعم من طائرات الاطفاء.

وجاءت الطلبات من كالابريا في الجنوب ولاتسيو، حيث تقع العاصمة الإيطالية روما، و جزيرتي صقلية وسردينيا.

ولم يكن بإمكان سلطات الدفاع المدني إرسال طائرات إلى مواقع ثلاثة حرائق، ولذلك واصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق من على الأرض.

وقالت السلطات أن معظم الحرائق اندلعت بسبب الإهمال أو أفعال شريرة.

وقالت خدمة الإطفاء إنها تتواجد في أماكن 240 حريقا في الغابات على مستوى البلاد.

واشتعلت الحرائق في جزيرة سردينيا منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما تسبب في دمار كبير وخسائر تقدر بملايين الدولارات.

وأعلنت سلطات الإطفاء بالجزيرة مساء الخميس عن اندلاع حرائق جديدة في إقليم أوريستانو غربي الجزيرة.

وأعلنت سلطات الاطفاء في جنوب إيطاليا عن عشرات العمليات.

كما تم إخلاء مخيم في سكانزانو جونيكو في منطقة بازيليكاتا.

وواجه رجال الإطفاء في أجريجنتو بصقلية حرائق امتدت لخمسة كيلومترات.

وقد ساعد الجفاف والحرارة وبعض الرياح القوية خلال الأيام الأخيرة على انتشار النيران.

كما تعرض شمالي إيطاليا لمشكلة مناخية مختلفة تمامًا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وتضررت بشدة المقاطعات المحيطة ببحيرة كومو في لومبارديا.