شكرا لقرائتكم خبر عن 42 إصابة و7 حالات وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 7 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 331 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 229 ألفا و 167 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 284 ألفا و 170 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 517 حالة.