السعودية تعلن استئناف استقبال السياح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 يوليه 2021

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أعلنت المملكة العربية السعودية، ليل الخميس، أنها ستستأنف استقبال السياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل.



وقالت وزارة السياحة السعودية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس): ”يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة“.

وأوضح البيان أن ”المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون“.