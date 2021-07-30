«أ ف ب»: مقتل 18 مدنيا فى النيجر جراء هجوم مسلح قرب الحدود مع مالى

الشارقة - اميمة ياسر - قتل 18 مدنيا في النيجر فى هجوم مسلح قرب الحدود مع مالي، بحسب ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الموريتانية تحرير مواطنين اختطفا خلال هجوم مسلح بين مدينة كالا والنوارة قرب الحدود الموريتانية المالية.

وأكد مصدر رسمي موريتاني سلامة المواطنين وأنهما بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أنهما كانا قد تعرضا للاختطاف من قبل فصيل تابع لتنظيم قاعدة الإرهابي شمال مالي قبل أسبوعين.

وأفاد بأن الفصيل التابع للقاعدة اختطف ثلاثة صينيين أيضا خلال هجوم مسلح داخل الأراضي المالية استهدف الشركة القومية الموريتانية للطرق وشركة صينية.

ومنذ أيام قليلة أعلنت الحكومة النيجرية قتل 14 مدنيا في هجوم وقع في قرية بانيبانغو في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، في منطقة غالبا ما يستهدف فيها مسلحون يشتبه بأنهم متشددون المدنيين.

وأوضحت وزارة الداخلية النيجرية في بيان آنذاك أن "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أوقع 14 قتيلا بينهم تسعة في حقل وثلاثة في القرية واثنان كانا عائدين من الحقل، كما تم نقل جريح واحد إلى مستشفى في نيامي". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".