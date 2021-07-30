شكرا لقرائتكم خبر عن مصير غامض.. تقرير يكشف أزمات وانهيار حركة النهضة الإخوانية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال حركة النهضة الإخوانية في تونس تشهد حالة من الاضطرابات العديدة وباتت في خسارة كبيرة نتيجة لما بدر منها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن راشد الغنوشي رئيس الحركة جعل حزبه ملكا له وأحاط نفسه بالأقارب ومن بينهم صهره، وهو ما جعل هناك حالة من التفكك الداخلي في الحركة الإخوانية التي أثر عليها، ويأتى ذلك فى ظل أزماتها المستمرة مع المعارضين لها في الشارع التونسي الذي يرفض أى تواجد للحركة الإخوانية، وهو ما جعل هذه الحركة مرفوضة من الشارع التونسي.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن حركة النهضة التونسية تشهد حالة أزمات ونكسة جديدة لرئيسها راشد الغنوشى بعد فشله في تمرير المكتب التنفيذي الذي اقترحه للحركة، وتصاعد الأصوات الرافضة لنزعته لاحتكار كل السلطات داخل الحزب، وهو ما كشف عن تدهور الأوضاع داخل الحركة الإخوانية في تونس، إضافة إلى قضايا الفساد المتورط فيها العديد من أعضاء الحركة الإخوانية، وعلاقتها المشبوهة والتورط في قتل المعارضين لهم في تونس.