شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وأسر العشرات من قوات الأسد في درعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، بمقتل وأسر أكثر من 25 عنصرا من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة أعنف اشتباكات في محافظة درعا جنوب البلاد.

وقال المرصد: إن محافظة درعا تشهد حربًا حقيقية منذ ساعات الصباح الأولى، في مناطق متفرقة من المحافظة انطلاقًا من الريف الشرقي للمحافظة مرورًا بالمدينة وصولًا إلى الريف الغربي منها، بين قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى.

ووفق المرصد، بدأ الأمر في تصعيد كبير لقوات النظام على درعا البلد مع ساعات الصباح الأولى بقصفها بصواريخ أرض- أرض قصيرة المدى «صواريخ فيل» وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وسط محاولات لاقتحامها بريًا، ليتصدى مسلحون من أبناء المنطقة لهذه المحاولات.

وطبقًا للمرصد، بدأ مسلحون محليون من أبناء درعا بشن الهجمات الواحدة تلو الأخرى على نقاط ومواقع وحواجز لقوات النظام والأجهزة الأمنية بريف درعا ردًا على التصعيد على درعا البلد، وتمكن المسلحون من السيطرة على نحو 10 نقاط ومواقع بريفي درعا الشرقي والغربي.

وكشف المرصد عن مقتل ثمانية من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال الاشتباكات في عموم درعا، كما قتل ثلاثة من المسلحين المحليين، بالإضافة لمقتل شخصين اثنين بالقصف البري من قبل قوات النظام على درعا البلد، متوقعًا ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ولفت المرصد إلى أن المسلحين تمكنوا من أسر أكثر من 15 عنصرًا من قوات النظام في ريفي درعا الشرقي والغربي، بالإضافة مصادرة أسلحة وذخائر ودبابة لقوات النظام.