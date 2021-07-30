بعد يوم على إنشائها.. "إنستغرام" يحذف صفحة رئيس القضاء الجديد في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 يوليه 2021

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أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، الخميس، أن موقع إنستغرام، حذف الصفحة الرسمية لرئيس السلطة القضائية الجديد غلام حسين محسني إيجي.



وقال المركز في بيان له نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية (إيرنا): ”جرى أمس الأربعاء تدشين الصفحة الرسمية لرئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، على إنستغرام، بهدف توفير آلية للتواصل المباشر بين رئيس القضاء ونشطاء الفضاء الإلكتروني، لكن الموقع حذف الصفحة وأصبحت غير متاحة لأسباب غير معلنة من قبل الموقع“.

وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، عين في مطلع تموز/ يوليو الجاري، رجل الدين المتشدد غلام حسين محسني إيجي، بمنصب رئيس السلطة القضائية خلفا للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.