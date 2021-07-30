"قفزت من النافذة".. إصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الخميس، في انفجار أسطوانة بوتاجاز شقة سكنية بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي مركز أبوتيج، بالحادث. انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وأصيب في الحريق "نادين.أ.خ" 19 عامًا بعد قيامها بالقفز من شباك الشقة، و"مريم.أ.خ" 13 عامًا، و"منال.م.أ"45 عامًا، وشخصين آخرين.

وأشارت التحريات الأولية إلى اشتعال النيران في أسطوانة بوتاجاز داخل المطبخ ما أدي إلى نشوب حريق داخل الشقة السكنية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.