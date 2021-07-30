ألمانيا / إنفجار في مجمع للكمياويّات في مدينة ليفركوزن

اسماعيل عبد الحي - هزّ إنفجار في مجمع للكمياويات مدينة ليفركوزن الألمانية اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إرتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء.

وقال مشغلو موقع "كيمبارك" في ليفركوزن الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الإنفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيان على "تويتر" إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.

ولم يتسن الإتصال بالشرطة على الفور للحصول على مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" أن الإنفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات.

مدينة ليفركوزن هي موطن شركة "باير"، إحدى أكبر شركات الكمياويات في ألمانيا.

المصدر: أسوشيتيد بريس