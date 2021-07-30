هزة أرضية تضرب منطقة فض الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

وقعت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة جيغاركونيك شرقي البلاد. وأعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة جيغاركونيك شرقي البلاد.

وأفادت بأن “مركز الهزة كان على بعد 3 كيلومترات شمال شرق قرية شورزا بمنطقة غيغاركونيك”.

وأضافت: “شعر السكان بهزة بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في مدن سيفان وجافار وشامبراك وقرية شوهكات ومنطقة غيغاركونيك، أما في مدينة آبوفيان بمنطقة كوتايك وقرية ايجدزور بمنطقة تافوش 2، فبلغت قوة الهزة درجتين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أمس الأربعاء أن مناوشات متقطعة تدور في شمال شرق الحدود الأرمنية الأذربيجانية في منطقة غيغاركونيك قرب بلدتي سوتك فيرين، وشورزا حيث سقط 3 قتلى و5 جرحى.