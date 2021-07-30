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تشجيع السياحة البيئية وتعميم الزراعة العضوية أبرز توجهات قطاع البيئة خلال العام

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت تبعات جائحة فيروس والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، أهمية بعض التوجهات الحديثة، وبالأخص فيما يتعلق بقطاع البيئة والتنمية المستدامة.

 

ونستعرض فيما يلى أبرز توجهات خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، وذلك فيما يتعلق بقطاع البيئة والتنمية المستدامة:

 

1- تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئى Ecolodge

2- تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، ومبادرات المشروعات الخضراء

3- تسريع التوجه نحو تعميم الزراعة العضوية

4- إقامة الصناعات صديقة البيئة (مثل صناعة السيارات الكهربائية)، والاندماج الصناعى فى سلاسل القيمة العالمية

5- التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية

6- تعزيز التنافسية الدولية لمصر فى مختلف المجالات

7- تسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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