تشجيع السياحة البيئية وتعميم الزراعة العضوية أبرز توجهات قطاع البيئة خلال العام

ونستعرض فيما يلى أبرز توجهات خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، وذلك فيما يتعلق بقطاع البيئة والتنمية المستدامة:

القاهرة - سامية سيد - أظهرت تبعات جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، أهمية بعض التوجهات الحديثة، وبالأخص فيما يتعلق بقطاع البيئة والتنمية المستدامة.

محمد يوسف

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