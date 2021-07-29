شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات عارمة تجتاح أفغانستان ووفاة وفقدان قرابة 200 شخص وتدمير 60 منزلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توفي قرابة 40 شخصا على الأقل وفقد أثر 150 آخرين في شمال أفغانستان بعد أن دمرت فيضانات منطقة تقع في شمال شرق العاصمة كابل، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.

وقال سميع الله زرابي المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث: “وفقا للمعلومات الأولية تم تدمير 60 منزلا وفقد حوالي 100 شخص”.

وتجري عمليات بحث للعثور على المفقودين بعدما هطلت أمطار غزيرة في مقاطعة كامديش في ولاية نورستان على بعد حوالى مئتي كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان ذيب الله مجاهد لوكالة “رويترز”: “جرف فيضان عنيف نصف قرية كان بها أكثر من 100 منزل وللأسف قتل أو فقد أكثر من 100 شخص”، مؤكدا أن مقاتلي طالبان يساعدون القرويين في البحث عن المفقودين.