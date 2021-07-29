بعد ظهور جثته .. طالبان تقر بقتل "بسمة" أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت حركة طالبان بأنها قتلت شرطيا أفغانيا اشتهر بمقاطع فيديو فكاهية كان ينشرها، بعد موجة تأثر عمت أفغانستان عقب نشر صور تظهر جثته.

في ولاية قندهار بجنوب أفغانستان، مهد حركة طالبان، حيث كان يعيش، كان نزار محمد معروفا بكونه كوميديا أكثر من كونه شرطيا، تحت اسم "خاشا زوان" وكان ينشر مقاطع فيديو له على الإنترنت.



وفي الأيام الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيه جالسا في سيارة ويداه مكبلتان خلف ظهره ويحيط به عنصران من حركة طالبان يصفعه أحدهما بشكل قوي فيما يحاول على ما يبدو إضحاك حراسه.

وبعد فترة وجيزة، انتشر مقطع فيديو آخر يظهر أحد المتمردين يعبث بجثة قيل إنها جثة محمد، تحت أنظار مسلح آخر.

وبحسب الصحافة الأفغانية، سحب محمد عنوة من منزله خلال عيد الأضحى على أيدي مجموعة من المسلحين.

وبعدما أنكرت طالبان في البداية ضلوعها في مقتل محمد، أقرت بعد نشر مقاطع الفيديو أن عناصر من الحركة قتلوه.

وقال سيلاب، وهو عنصر في شرطة قندهار كان مسؤولا عن نقطة تفتيش مع محمد، إن الأخير لم يشارك مطلقا في أي قتال، واشتهر بين زملائه بمواهبه الكوميدية أكثر من كونه شرطيا.

وأضاف "اتصل بي ابنه ليخبرني بأن الطالبان أتوا إلى منزله وأخذوه، وفي اليوم التالي، اكتشفت جثته ويداه مكبلتان خلف ظهره.

وأثار فيديو توقيفه وإعلان وفاته، انفعالا على الشبكات الاجتماعية.

وكتب أحد الأشخاص على تويتر "لقد شكل قتله الوحشي صدمة للأفغان وذكّرهم بمدى عدم تسامح طالبان".

وغرّد آخر "طالبان تقمع المواهب تريد أن تكون أفغانستان بلد أشخاص لا يضحكون أبدا".

وطالبان متهمة بالوقوف وراء موجة اغتيالات نفذت في الفترة الأخيرة وطالت مسؤولين وصحفيين وقضاة وناشطين في منظمات غير حكومية.