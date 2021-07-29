الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأدى غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي طبقا للفصل 89 من الدستور.

وغرسلاوي شغل منصب مستشار خاص لدى قيس سعيد، وهو من فريق حملته لانتخابات الرئاسة عام 2019، وتخرج في كلية الحقوق بتونس.





وأكد الرئيس التونسي أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احترامًا لدستور البلاد، مشددا على أنه يحتكم للقانون والدستور ويحترم الحريات وحقوق الإنسان.



ونوه قيس سعيد بحرصه الشديد على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن، موضحا أن "الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من الفاسدين أو جماعات الضغط".