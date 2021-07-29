بعد عرضها العودة لمحادثات فيينا.. واشنطن: لن يكون لأجل غير مسمى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد البيت الأبيض على أن العرض الخاص بالعودة إلى مفاوضات فيينا مع إيران بشأن الاتفاق النووي لن تكون لأجل غير مسمى.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، عرضنا بالعودة لمحادثات فيينا لن يكون إلى أجل غير مسمى.



والجمعة، كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الجولة السابعة من محادثات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي "لم تحدد بعد".

وقال برايس في تصريحات صحفية: "لقد برهنا مراراً عن استعدادنا ورغبتنا وقدرتنا على التحرك قدماً نحو إمكانية العودة إلى الالتزام المشترك بالاتفاق النووي. ونواصل الاعتقاد أن الدبلوماسية هي الأداة الأكثر فعالية المتوفرة لدينا مع شركائنا في مجموعة الدول الخمسة زائد واحد للتأكد من جديد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".

وانتهت الجولة السادسة من المحادثات النووية، في يونيو/حزيران الماضي، دون التوصل لاتفاق، قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران، والتي فاز بها إبراهيم رئيسي.

وكان عضو الفريق الإيراني المفاوض في فيينا، كاظم غريب آبادي، ألمح، إلى فشل المفاوضات النووية التي خاضتها بلاده مع القوى الدولية الكبرى في فيينا.

وقال غريب آبادي، وهو مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديث لـ" موقع المرشد علي خامنئي"، إن "واشنطن ربطت إحياء الاتفاق النووي بقبول إيران الدخول في مفاوضات بشأن القضايا الإقليمية في المرحلة المقبلة".

وأكدت الولايات المتحدة مرارا أنها مستعدة للجولة السابعة من المفاوضات بمجرد أن تكون إيران جاهزة لمتابعتها، في الوقت الذي دعت فيه للإفراج الفوري عن الأمريكيين المحتجزين لدى طهران.