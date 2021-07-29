شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: حركة النهضة حاولت عرقلة تحسين العلاقات بين مصر وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى، أحمد الطاهرى، مقدم برنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن مظاهرات تونس لم تكن مجرد مظاهرات ضد حركة النهضة الإخوانية عضو التنظيم الدولى ولكن ضد فشل التنظيم فى إدارة تونس والذى أعطى للشعب التونسى وعود زائفة بالرخاء والمساواة وإعطاء حقوق المرأة.

وأضاف الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال البرنامج أن حركة النهضة مارست استبداد وفساد وعمليات اغتيال ومنها محاولة اغتيال الرئيس التونسى قيس سعيد بالإضافة لاضطهاد دينى ومحاولة احتكار دور المرأة وأخذت حركة النهضة فرصتها بالكامل برلمان ورئاسة كاملة ولكنها فشلت.

وتابع مقدم برنامج 60 دقيقة، أن حركة النهضة هي من شكلت حكومة المشيشى والبرلمان شكلته النهضة ، و10 سنوات صعبة وضبابية وعشرية سوداء عاشتها تونس كانت الطريق للانفجار الذى حدث، وحركة النهضة عرقلوا كل القوانين التي من الممكن ان ترسخ لمدنية الدولة والدولة الوطنية، وحركة النهضة عادت للتحكم في البرلمان وتونس ضربها الإرهاب والسبب الجماعة الإرهابية حتى إذا وصلت إلى الحكم تمارس الإرهاب ضد الدولة الوطنية.

ولفت مقدم برنامج 60 دقيقة، إلى أن حركة النهضة حاولت عرقلة تحسين العلاقات بين مصر وتونس، وحاولوا إشعال حرائق بين الشعب المصرى والتونسى ونسوا أن الشعبين واحد.