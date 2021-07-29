5 أساقفة يترأسون صلوات تجنيز للقس بطرس وليم في كنيسته بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أقيمت في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس، في الكنيسة المرقسية بالأزبكية صلوات تجنيز القس بطرس وليم كاهن الكنيسة ذاتها، الذي توفي مساء أمس بعد صراع مع المرض، عن عمر بلغ 53 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من عشرين سنة.

والقس بطرس وليم من مواليد 5 أغسطس 1968 وسيم كاهنًا يوم 3 يونيو 2001.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان، وخورس شمامسة الكنيسة المرقسية بالأزبكية وشعبها، وظهرت علامة التأثر الشديد على رحيل هذا الأب الوديع المحب لدى المشاركين في صلوات التجنيز.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني الأب المتنيح مقدمًا العزاء لنيافة الأنبا رافائيل ولكهنة قطاع كنائس وسط القاهرة، طالبًا لنفس الأب الراحل النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.