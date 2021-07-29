الحكم بإعدام "مسئول إخوان البحيرة" و23 متهمًا آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بإعدام محمد سويدان مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، و 15 متهمًا آخرين منتمين للجماعة، في قضية تفجير أتوبيس شرطة في مركز رشيد.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2015 عندما نفذ المتهمون عملية إرهابية عن طريق تفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب حافة ترعة الرشيدية، بالقرب من مطب صناعي أمام كوبري عزبة الشريف بنطاق قرية محلة الأمير، أثناء سير أتوبيس خاص بنقل أفراد الشرطة خط "دمنهور- رشيد".

أسفر الحادث عن استشهاد 3 أمناء الشرطة من قوة مركز شرطة رشيد، وإصابة 39 آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم.

كما قضت ذات الدائرة بإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريًا، وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين للوفاة في حادث اغتيال أمين شرطة ربيع محمد عصفور، 38 عامًا، من قوة مباحث الدلنجات، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، في القضية رقم 2308 لسنة 2015.