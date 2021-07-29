"خناقة بالأسلحة النارية".. إصابة 17 شخصًا بـ"خرطوش" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهدت مدينة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما نتج عنه إصابة 17 شخصًا برش خرطوش وكسور وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة مركز شرطة المنشاة. وانتقل إلى مكان البلاغ قيادات مديرية أمن سوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن والأمن المركزي، ومأمور وضباط مركز شرطة المنشاة.

نتج عن المشاجرة إصابة كل من "راشد. م" 70عامًا، "مختار. ك" 63 عامًا، "هريدي. ب" 56 عامًا، "محمود. ب" 45 عامًا، "عمرو. ف" 39 عامًا، "باسم. م" 35 عامًا، "إبراهيم. م" 31 عامًا، "حسن. ف" 30 عامًا، "حسن. م"29 عامًا، "إيهاب. م" 29 عامًا، "أحمد. ه" 26 عامًا، "محمد. ب" 23 عامًا، "محمد. ج" 22 عامًا، "أحمد. م" 20 عامًا، "محمود. ع" 19 عامًا، "أحمد. ا" 8 أعوام، برش خرطوش وكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى تحويلهم لمستشفى "سوهاج الجامعي" والمستشفى العام.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.