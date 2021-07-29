الرئاسة التركيّة : نرفض تعليق العمليّة الديمقراطيّة في تونس

اسماعيل عبد الحي - أعربت الرئاسة التركية اليوم الإثنين، عن إستنكارها لـ"تعليق العملية الديمقراطية في تونس"، جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

وقال المتحدث بإسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد إختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".

وأضاف "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".

المصدر: RT + "الأناضول"