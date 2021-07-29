مبيعات هذا اللقاح المضاد لـ«كورونا» تجاوزت أكثر من مليار دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، اليوم الخميس، أن مبيعاتها من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغت 1,17 مليار دولار في النصف الأول من العام مع تسريع برامج التحصين العالمية.

وازدادت المبيعات أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 894 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، بعدما كانت 275 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى مارس، كما قالت الشركة في بيان.

وسلّمت أسترازينيكا 319 مليون جرعة في النصف الأول من العام، بما فيها 572 مليون دولار من المبيعات في أوروبا و455 مليون دولار في أسواق ناشئة.

وهذا اللقاح هو أحد اللقاحات الرائدة في العالم وكان حيوياً في حملة التحصين السريعة في المملكة المتحدة والتي مكّنت الاقتصاد البريطاني من العودة بالكامل هذا الشهر.

وأصدرت أسترازينيكا نتائجها بعد يوم من رفع شركة الأدوية الأميركية فايزر توقعاتها لإيراداتها السنوية وأرباحها بسبب زيادة الطلب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المنافس الذي ابتكرته المجموعة بالتعاون مع مختبر بايونتيك الالماني.