استشهاد شاب فلسطيني في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يوليو - 2021 11:09 مساءً

استشهد اليوم الشاب الفلسطيني “شوكت عوض” برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الضفة الغربية، على خلفية جنازة طفل فلسطيني قتلته نيران الجيش قبل يوم.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب ابن الـ 20 عاماً قتل بطلقات نارية في الرأس والبطن خلال اضطرابات وقعت، الخميس، في بيت أمر، وهي بلدة قريبة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ورشق محتجون فلسطينيون قوات إسرائيلية بالحجارة بعد جنازة الطفل محمد العلامي، 12 عاما، الذي يقول السكان إنه قتل بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في السيارة مع والده، الأربعاء. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استخدم النيران الحية ضد الحشد.

وفي وقت سابق، الأربعاء، ذكر الجيش أنه فتح تحقيقا في إطلاق النار الدامي أمس.

وأضاف بيان الجيش أن قادة بارزين وأفرادا من الشرطة العسكرية- التي تحقق أيضا في سوء السلوك المشتبه به من جانب القوات- يحققون في الواقعة.

كما أفاد الجيش بأن جنوده فتحوا النار على سيارة عندما رفض قائدها التوقف عند نقطة تفتيش بعد إطلاقهم طلقات تحذيرية.