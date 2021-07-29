رئيس الفلبين يحذر رافضي اللقاح.. “لن أبالي بكم إذا متم”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 26 دقيقة

وجه رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي تحذيرًا صارخًا لمن يرفض لقاحات كوفيد – 19، وجاءت تعليقاته في خطاب للبلد بثته قناة ABS-CBN الإخبارية.

تأتي تعليقات دوتيرتي مع تباطؤ الوفيات بفيروس كورونا في البلاد وتصاعد معدلات الإصابة به، حيث حذر رافضي اللقاح بقوله: ستموتون في أي وقت ولا أبالي.

ومع تلقيح 6٪ فقط من السكان البالغ عددهم 110 ملايين شخص، لا يزال الملايين عرضة للعدوى وتهدف الحكومة إلى تحصين ما يصل إلى 70 مليون شخص بشكل كامل قبل نهاية العام.

وقال دوتيرتي: “أعطوا اللقاحات لأولئك الذين يريدون التطعيم”، معربا عن قلقه بشأن متغير “دلتا” الأكثر عدوى، داعيا زعماء القرى إلى منع أولئك الذين يرفضون التطعيم في مجتمعاتهم من مغادرة منازلهم.

وتوجه إلى الرافضين للقاح قائلا: “لا تغادر منزلك. إذا خرجت، سأطلب من الشرطة مرافقتك إلى منزلك.. إذا كنت لا ترغب في مساعدة البلد عن طريق التطعيم، فمن الأفضل أن تبقى في منزلك”.

ومع أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 27000 حالة وفاة، فإن الفلبين لديها ثاني أسوأ انتشار لكورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.