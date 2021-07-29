ميقاتي يستبعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل 4 أغسطس المقبل

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

استبعد رئيس الوزراء اللبناني الكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل 4 أغسطس/آب المقبل.



وأوضح ميقاتي، في تصريحات إعلامية، أنه لم يبدأ بعد البحث في أسماء الوزراء المكلفين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف: نحن بحاجة إلى حكومة تقنية لمفاوضة صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات، وهناك أمل لتجنب الانزلاق الكبير.

وأكد وجود تفاهم وتعاون كامل مع الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن المعايير وإبقاء النقاط الخلافية جانبًا، قائلا "مهمتنا إنقاذ لبنان".

وكلّف الملياردير اللبناني نجيب ميقاتي، الإثنين الماضي، بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك في وقت تعاني البلاد أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

وحصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة قبل أيام، حيث حصل ميقاتي على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان.

تكليف ميقاتي جاء في وقت يتجه لبنان للمجهول مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الضغوط الغربية على الساسة لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وتعاني من توقف مختلف نواحي الحياة، حيث هددت الدول الغربية بفرض عقوبات، ووقف الدعم المالي.