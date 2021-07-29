اخبار العالم

رئيس التونسي قيس سعيّد يصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التونسي قيس سعيّد يصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

أصدر رئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

 

وأدى غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي طبقا للفصل 89 من الدستور.

 

وأكد الرئيس التونسي أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احترامًا لدستور البلاد، مشددا على أنه يحتكم للقانون والدستور ويحترم الحريات وحقوق الإنسان.

 

ونوه قيس سعيد بحرصه الشديد على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن، موضحا أن "الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من الفاسدين أو جماعات الضغط".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا