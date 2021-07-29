واتساب يطلق ميزة جديدة تتعلق بالمحادثات

واوضح المركز في بيان، أن "الميزة الجديدة ستمكن المستخدم من نقل المحادثات الشخصية ومحادثات المجموعات الى الارشيف، حيث انها ستبقى في الارشيف حتى بعد وصول رسائل جديدة".

واشار المركز الى أن "هذه الميزة ستخلص المستخدم من ازعاج رسائل المجموعات الكثيرة والرسائل الشخصية غير المرغوبة، التي ستظهر امامه حتى لو قام بتفعيل ميزة الكتم فيها كما كان يحدث سابقا".

