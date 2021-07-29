مفتي إخوان ليبيا يحرض ضد الانتخابات المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرض مفتي الجماعات الإرهابية في ليبيا الصادق الغرياني المليشيات ضد الانتخابات الوطنية المقررة خلال 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك في مداخلة عبر قناة مملوكة لنجله سهيل وتبث من تركيا، وطالب مليشيات "بركان الغضب" - تجمع مليشياوي بالغرب الليبي - ومن أسماهم بالثوار، بضرورة التصدي للانتخابات وإيقافها، إذا لم يتم وضع ضوابط تخدمهم وتستبعد قادة الجيش الليبي وضباطه ومؤيديه من الترشح.



وزعم الغرياني أن البقاء في الفوضى التي تعيشها ليبيا الآن، أقل شرا من الفوضى التي تخلقها الانتخابات، متهما البعثة الأممية إلى ليبيا بعدم الحياد وتعمل على تأجيج الخلافات.

وهاجم مفتي إخوان ليبيا المفوضية الوطنية للانتخابات، زاعما حدوث تلاعب كبير به في السنوات الماضية ومنح أرقام وطنية لأشخاص غير موجودين ومرتزقة اشتريت لهم أرقاما وطنية بالمال.

وعلق نشطاء ليبيون على تحريض الغرياني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يتوافق تماماً مع ما يروج له تنظيم الإخـوان، بهدف إفشال المسار السياسي.

ويقول الناشط الليبي محمد قشوط، إن محاولات التشكيك في عمل المفوضية وتصدير خطاب استباقي حول تزوير تنصب نحو تهيئة الرأي العام حتى يجدوا من يساندهم يوم يرفضون نتائج الإنتخابات التي يدركون أنهم لن ينتصرو فيها بالأخص الرئاسية.

انقلاب إخواني

وينظر للانتخابات الليبية المزمع عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات، لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.

كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم، وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.