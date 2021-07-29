شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. 3 وفيات و1104 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم الخميس إلى 559473 بعد تسجيل 1104 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7900 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1104 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 559473.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 3 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 7900 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.