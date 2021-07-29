وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون أوجه العلاقات السعودية الفرنسية بقصر الإليزية في العاصمة الفرنسية باريس أمس. وناقش الجانبان العلاقات الدبلوماسية الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.



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