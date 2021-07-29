ولي عهد ابوظبي: ارتقاء العلاقات مع النمسا يفتح آفاقا أوسع للتعاون

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه بحث مع والمستشار النمساوي سباستيان كورتس تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.



وأكد أن إعلان ارتقاء هذه العلاقات اليوم إلى علاقات استراتيجية شاملة، يعد مرحلة جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على تويتر: " وصلت اليوم إلى عاصمة الجمال والعراقة "فيينا " .. وبحثت مع صديقي مستشار النمسا سيباستيان كورتس تعزيز علاقاتنا التاريخية.. إعلان ارتقائها اليوم إلى علاقات إستراتيجية شاملة يعد مرحلة جديدة تفتح أمامنا آفاقاً أوسع للتعاون وبناء شراكات في مختلف المجالات."

وأكدت الإمارات والنمسا، في بيان مشترك، الخميس، التزامهما بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما.

وأشار البيان الإماراتي النمساوي المشترك، إلى أن تعزيز التعاون الثنائي من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين.

ولفت البيان إلى أن الدولتين تحرصان على العمل معًا لتسهيل الجهود الرامية لتعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيارة رسمية إلى النمسا، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله المستشار النمساوي سباستيان كورتس في مطار فيينا.

وجرت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا فيما تفقد حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيته.

وفي اعتراف بدور دولة الإمارات المهم في قضية مكافحة التطرف والتنظيمات الإرهابية، وجه مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا الدور الإماراتي الرائد والواعي في "القتال المستمر ضد الأفكار المتطرفة".

فالإمارات كانت أول من تنبّه لخطر التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان فكافحت الإرهاب والتطرف بحزم ووعي ونبهت دول العالم لشروره.. عندما كانت تلك الدول غافلة عن الوحش الاخواني الذي ينمو في مجتمعاتها.