نقل الممثل بوب أودينكرك إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة خلال التصوير

نقل الممثل الأميركي بوب أودينكرك إلى المستشفى بعدما هوى أرضاً في موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير Better Call Saul أمس الثلاثاء، في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وكان بوب أودينكرك (58 عاماً) يشارك في تصوير الموسم الأخير من هذا المسلسل المنبثق من Breaking Bad الذي يعتبر واحداً من أفضل الإنتاجات الأميركيّة.

تولى أودينكرك في Breaking Bad دور سول غودمان، وهو محامٍ بلا ضمير يعمل لصالح والتر وايت، مدرس الكيمياء الذي اصبح أحد أهم تجار المخدرات.

أما في Better Call Saul فتولّى دور جيمي ماغيل، وهو محامٍ متواضع يسير على خطى سول غودمان.

وأفاد موقع TMZ الإخباري الشهير بأن أودينكرك انهار أثناء مشاركته الثلاثاء في التصوير، فأسعفه أعضاء فريق العمل على الفور واستدعوا سيارة إسعاف.

وأشار الموقع إلى أن الممثل تلقى العناية اللازمة، لافتاً إلى أن معلومات لم تعلن بعد عن أسباب الوعكة التي أصيب بها.

حصل أودينكرك على أربع جوائز "إيمي" ورُشح مرات عدة لجوائز "غولدن غلوب" عن دوره في Better Call Saul ، وكان فاز سابقاً بجائزتي "إيمي" ككاتب في إنتاجات أخرى.

ويتوقع أن يعرض الموسم السادس من Better Call Saul في مطلع سنة 2022.