الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بتوضيح دوره بوصول مهاجرين إلى ليتوانيا

وتحدث بوريل الثلاثاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروس".

وكتب في تغريدة: "هذه مسألة تهم دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله.. نحن نعتمد على دعم العراق".



وقال بوريل في مقابلة نشرتها اليوم الخميس صحيفة "إل باييس" الإسبانية: "تم إطلاق مسار لنقل المهاجرين العراقيين بالطائرات من بغداد إلى مينسك، ثم بالحافلة إلى الحدود الليتوانية التي يعبرونها بشكل غير قانوني. هذا هو رد بيلاروس على العقوبات".

وأضاف: "للأسف، يتم من جديد استخدام المهاجرين سلاحا".

وأشار أدالبرت يانز الناطق باسم بوريل إلى أن غالبية المهاجرين الذين تمّت مرافقتهم إلى ليتوانيا، هم عراقيون ولن يمنحوا حق اللجوء.



وسجلت ليتوانيا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ بداية السنة الحالية وصول 2700 مهاجر جدد.