انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 وفاة بفيروس كورونا مقابل 15 الأربعاء، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 6171 من 5696 اصابة.