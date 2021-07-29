انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 وفاة بفيروس كورونا مقابل 15 الأربعاء، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 6171 من 5696 اصابة.
وسجلت إيطاليا 128029 وفاة مرتبطة بالوباء منذ بدء تفشي الجائحة لديها في شباط العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.
وسجلت إيطاليا أيضا 4.34 مليون إصابة حتى الآن.
وسجلت إيطاليا أيضا 4.34 مليون إصابة حتى الآن.