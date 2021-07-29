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دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 وفاة بفيروس كورونا مقابل 15 الأربعاء، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 6171 من 5696 اصابة.
وسجلت إيطاليا 128029 وفاة مرتبطة بالوباء منذ بدء تفشي الجائحة لديها في شباط العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.

وسجلت إيطاليا أيضا 4.34 مليون إصابة حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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