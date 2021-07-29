المنافذ الحدودية تضبط ١١ حاوية معدة للتهريب

وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي تواصل هيأة المنافذ الحدودية واجباتها المكلفة بها بوتيرة عالية، حيث ضبطت مفارزنا في منفذ ميناء أم قصر الشمالي أحد عشرة حاوية معدة للتهريب بعد استحصال موافقة الجهات القضائية بذلك".واضافت انه "من خلال الكشف عن محتويات الحاويات المضبوطة تبين وجود سيارات دون الموديل مخبأة ومعدة للتهريب اضافة الى وجود منظومة اتصالات وأجهزة اتصالات ضخمة مخفية ومواد كيمائية سائله خطره مزدوجة الاستعمال ومسحوق غسيل تايت منتهي الصلاحية وأثاث ومواد مستعمله ممنوعة من الاستيراد بالإضافة إلى مادة بخور منتهي صلاحية".

واشارت الهيأة الى ان "هذه العملية تعد ضربه قاسمه ورادعة لضبط أي عملية تهريب يظن أصحابها لا تكتشف من قبل كوادرنا في المنافذ الحدودية".

