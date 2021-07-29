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ميقاتي يستبعد تشكيل الحكومة اللبنانية قبل 4 أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعد رئيس الوزراء اللبناني الكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل 4 أغسطس/آب المقبل.

وأوضح ميقاتي، في تصريحات إعلامية، أنه لم يبدأ بعد البحث في أسماء الوزراء المكلفين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف: نحن بحاجة إلى حكومة تقنية لمفاوضة صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات، وهناك أمل لتجنب الانزلاق الكبير.

وأكد وجود تفاهم وتعاون كامل مع الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن المعايير وإبقاء النقاط الخلافية جانبًا، قائلا "مهمتنا إنقاذ لبنان".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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