نائب المنفي من تونس: "سعيد" حريص على إنهاء الوضع الاستثنائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي حرص الرئيس التونسي قيس سعيد على انتهاء الوضع الاستثنائي بالبلاد.

وفي وقت سابق الخميس، وصل اللافي تونس في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس التونسي قيس سعيد، أي بعد أيام قليلة من قرارات استثنائية اتخذها الأخير بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الوزراء.



وأوضح اللافي، في تصريح متلفز عبر حساب الرئاسة التونسية، أن الزيارة تأتي في إطار حرص المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على الاطلاع على المستجدات والأوضاع في تونس.

وأضاف اللافي أن اللقاء كان أخويا وتناول الأوضاع في المنطقة والعديد من المواضيع المهمة الإقليمية والدولية، مؤكدا أن ليبيا تهتم بالاستقرار في الجارة والشقيقة تونس، بما يتطلبه الشعب التونسي في هذه المرحلة.

ونقل اللافي تأكيد الرئيس التونسي أن الأمور تسير بشكل دستوري سليم، وطمأنهم على إنهاء الوضع الاستثنائي.





وجاءت قرارات الرئيس التونسي بموجب الفصل 80 من الدستور، وعقب اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في ظل صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.