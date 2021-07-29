شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل 10 وفيات و1008 إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الأردن اليوم تسجيل 10 وفيات و1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10010 وفيات و 769390 إصابة.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الصحة قولها في بيان إن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 9704 حالات بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 526 حالة ..مشيرة إلى تسجيل 475 حالة شفاء جديدة.