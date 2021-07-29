20 إرهابيا يسقطون خلال 48 ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الناطق باسم القائد العام في العراق اللواء يحيى رسول أمس القبض على 20 إرهابيا خلال 48 ساعة بمناطق مختلفة في البلاد.

وقال في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقا لبيان يوم أمس الأول وبعد إلقاء القبض على 14 إرهابيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصلت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعـش الإرهابية في المحافظات العراقية».

وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على ستة عناصر ينتمون لعصابات داعـش التكفيرية وإحباط محاولة أخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية».