شكرا لقرائتكم خبر 20 إرهابيا يسقطون خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقا لبيان يوم أمس الأول وبعد إلقاء القبض على 14 إرهابيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واصلت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعـش الإرهابية في المحافظات العراقية».
وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على ستة عناصر ينتمون لعصابات داعـش التكفيرية وإحباط محاولة أخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية».
كانت هذه تفاصيل خبر 20 إرهابيا يسقطون خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.