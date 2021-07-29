شكرا لقرائتكم خبر العراق يحقق في صاروخ المنطقة الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان عبر موقعها على «تويتر»: تبين أن انطلاقة الصاروخ من منطقة شارع فلسطين.
وأضافت أن «هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة».
وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن محيط مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد تعرض فجر أمس لقصف صاروخي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يحقق في صاروخ المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.