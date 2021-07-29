العراق يحقق في صاروخ المنطقة الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت القوات الأمنية العراقية تحقيقا في حادثة سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد، دون خسائر تذكر.

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان عبر موقعها على «تويتر»: تبين أن انطلاقة الصاروخ من منطقة شارع فلسطين.

وأضافت أن «هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة».

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن محيط مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد تعرض فجر أمس لقصف صاروخي.