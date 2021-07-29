فوز شركة المقاولين العرب بمناقصة تطوير ميناء طرابلس في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - زار السفير المصري في لبنان د. ياسر علوى صباح اليوم، ميناء طرابلس في شمال لبنان، حيث كان في استقباله رئيس الميناء د.احمد حاتم، ولفيف من كبار الشخصيات اللبنانية على رأسهم مفتي طرابلس محمد امام، ورئيس بلدية طرابلس، ونقيب المهندسين عن طرابلس ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء طرابلس، وغيرهم من الشخصيات وممثلي الجهات والنقابات ذات الصلة بالميناء.

وأعلن السفير علوي في بداية الزيارة عن فوز شركة المقاولين العرب بمناقصة تطوير ميناء طرابلس ومرافقه، وأن هذه الخطوة تاتي ترجمة لاهتمام مصري على اعلى المستويات بمساعدة لبنان عموما وتطوير كل موانيه -وعلى راسها ميناء طرابلس - على نحو خاص.

وأضاف أن هذه الخطوة هي الأولى وسيليها عدد من المشروعات لتعزيز الحضور الاقتصادى المصري، وفي مجالات نقل التكنولوجيا والخبرات في مدينة طرابلس. واضاف ان مصر اليوم ليست حاضرة فقط في بيروت، ولكن كذلك في طرابلس وعكار والبقاع وصور وصيدا وجبل لبنان وكل مناطق لبنان الشقيق.