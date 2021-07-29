اعتبارا من 9 أغسطس 2021 .. عودة الطيران الروسي لمصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن شركة الطيران "روسيا" أصبحت أول شركة طيران روسية تحصل على التصاريح اللازمة لتنفيذ رحلات إلى المنتجعات المصرية.

ووفقا لـ وكالة "نوفوستي" الروسية، أعلنت الشركة الروسية أنها على استعداد للبدء بتنفيذ رحلات طيران منتظمة إلى المنتجعات المصرية اعتبارا من 9 أغسطس 2021.

وأضافت أنها حصلت على التصاريح اللازمة.

ويأتي ذلك بعدما طلبت 9 شركات من الخطوط الجوية في روسيا، التصاريح اللازمة؛ لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر، حسبما أظهرت وثائق الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا".

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية، أمس الأربعاء، إن شركات "آيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"سيبير" و"سمارت أفيا" و"آزور إير" و"خطوط الأورال الجوية" و"سيفيرني فيتير" و"رويال فلايت" طلبت التصاريح لتنفيذ الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وبحسب الوثائق طلبت شركة "آيروفلوت" أيضا التصريح للرحلات إلى مرسى علم.

وكانت روسيا أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس المقبل، حيث ستنفذ شركات الخطوط الجوية الروسية 5 رحلات في الأسبوع على كل واحد من المسارين.

وقال مكتب عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا في بيان إن "القرارات المستقبلية ذات الصلة حول زيادة عدد الرحلات إلى مصر سيتم اتخاذها وفقًا لنتائج زيارة الوفد الروسي إلى مصر من أجل تقييم الوضع الوبائي هناك".