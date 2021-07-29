شكرا لقرائتكم خبر عن "الصعيد فى القلب".. 5.3 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الفيوم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الحكومة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد سعيا لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة بها بما ينعكس علي تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم، حيث توجه لخطة استثمارات حكومية قدرها 92.4 مليار جنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية الصعيد.

وخصصت الحكومة لمحافظة الفيوم، نحو 5.3 مليار جنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022 موزعة قطاعيا لتحظي الخدمات الأخرى بالمركز الأول يعقبها الكهرباء ثم المياه، ويليه الصرف الصحي، ثم الخدمات الصحية وخدمات التعليم.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات التنموية لمحافظة الفيوم العام المالي الجاري 2021/2022:1- خدمات التعليم



- تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالامتداد الغربي

- استكمال إنشاء المجمع التكنولوجي

2- الخدمات الصحية

- استكمال الات وتجهيزات المستشفيات الجمعية

- استكمال انشاء مستشفي يوسف الصديق المركزي



3- مشروعات الكهرباء



- استكمال أعمال نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائية المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق القومية.

- التعذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء

4- خدمات أخري

- إحلال وتجديد مجمع محاكم الفيوم وقصر ثقافة الفيوم

- مشروع تدوير النفايات ( رفع كفاءه المصنع بإحلال خط السير القديم وإنشاء خط سير جديد بقدرة استيعابية 200 طن يوميا، وتوفير سماد عضوي خالي من الملوثات وتوفيرة بأسعار تنافسية)

- تطوير أسواق ومناطق عشوائية

- أعمال رصف وإحلال وتجديد كباري وأنفاق ومعديات.