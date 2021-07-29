شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب من العاصمة الإدارية: رأينا إنجازات عظيمة فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ بورسعيد، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مصر، مضيفا أن العاصمة الإدارية تشهد العديد من االمشروعات العملاقة .

وأضاف عمرو عثمان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زار كاتدرائية ميلاد السيد المسيح والتي يعد تصميمها والمدة الزمنية المستغرقة لبناءها بمثابة الإعجاز، و كذلك المبنى الجديد لمقر مجلس النواب والبرج الأيقونى والحى الحكومى، لافتا إلى أن الوفد رأى إنجازات عظيمة شيدتها الدولة المصرية في وقت قياسى.

وتابع: "حالة من الإعجاب انتابت وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمشاريع القومية التي بذلتها الدولة، مدينة ذكية بها مركز سيطرة ومركز أمنى على أعلى مستوى، كما أن هذه الإنجازات تمت في وقت قياسى "، داعيا المواطن المصرى لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والاطلاع على المشاريع والإنجازات التي تتم.

وذكر المهندس عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ بورسعيد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عليها واجب قومى أن تعرف المواطن المصرى، وتتابع المشروعات القومية العظيمة التي تنفذ على أرض جمهورية مصر العربية في عهد الرئيس السيسى، موجها الشكر للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى على الإنجازات الكبيرة التي نفذت.

وزار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وكان فى استقبال الوفد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي رحب بالحضور واستعرض أمامهم تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

ضم الوفد كلا من عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو يونس، علاء عصام، غادة علي، خالد بدوي، محمد عبد العزيز، محمود بدر، أحمد فتحي، رشا فايز كليب، ومحمد السباعي، محمود فيصل، عضوا مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطي، مؤمن سيد، نور الشيخ، إيمان طلعت، حنان وجدي، غادة فتحي، أحمد مبارك، أحمد نصرالله، أحمد مسعد ، رحاب عبدالله، أحمد فتحي، أحمد عمرو، محمد نبيل، مؤمن سليم، أحمد خالد، أعضاء التنسيقية.