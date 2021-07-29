وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على عدم حصول إيران على سلاح نووي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده عازمة على ألا تحصل إيران على السلاح النووي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستبقى حاضرة في المنطقة، وملتزمة بالدفاع عن شركائها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن المحادثات النووية مع إيران لن تدوم إلى الأبد.

وأضاف أن إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد، لافتا إلى أن الولايات المتحدة عازمة على مواجهة التحديات التي تمثلها إيران في المنطقة.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تطالب الحكومة الإيرانية بألا تستعمل العنف لإسكات أصوات الشعب الإيراني.

ولدى سؤاله عن الوضع في أفغانستان، أوضح أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن أفغانستان، وتحاول جمع الأطراف الأفغانية ومنهم طالبان، للحوار حول مستقبل البلد.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي للملف العراقي، لافتا إلى أن بلاده ستدعم القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.