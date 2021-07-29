إحالة واقعة "تحصيل تبرعات دون وجه حق" في كفر الشيخ للتفتيش المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، شكوى أهالي قرية كفر مجر، التابعة لمركز دسوق، حول جمع الوحدة المحلية بالقرية تبرعات من المواطنين دون سند قانوني، إلى إدارتي التفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، بمجلس مدينة دسوق، للوقوف على حقيقتها.

وكلف رئيس مركز ومدينة دسوق، مسئولي الإدارتين، بعرض تقرير حول ما تسفر عنه أعمال الفحص في الشكوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب حيال الواقعة في حالة ثبوتها.

وكان نعمان أبوزور، رئيس شبكات الصرف الصحي بشركة مياه دسوق، تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تتضمن تحصيل الوحدة المحلية لقرية كفر مجر، مبالغ مالية بدون وجه حق مقابل الحصول على خاتم، أو توقيع، تتعلق بأوراق إقامة مباني مخالفة، أو عمل رخصة مباني.

وأوضحت الشكوى أنه يجرى تحصيل مبلغ 10 الآف جنيه، مقابل إقامة مبنى بدون رخصة في نطاق الوحدة المحلية، وتحصيل مبلغ 5 الآف جنيه على الطابق المخالف الزائد عن عدد الطوابق المسموح بناؤها في الرخصة، وتحصيل مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصول على صورة طبق الأصل من مستند، وتحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل الحصول على خاتم الشعار، وتحصيل مبلغ 500 جنيه مقابل قبول طلب الحصول على رخصة بناء.