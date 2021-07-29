هذه الدولة تدشن وحدة تطعيم متنقلة ضد "كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يدشن مسؤولو قطاع الصحة في أثينا وحدة تطعيم متنقلة ضد فيروس كورونا، سوف تعمل على توزيع اللقاحات على كبار السن والمرضى والذين يعانون من إعاقات في منازلهم ابتداء من الأسبوع المقبل.

تعمل الخدمة التي أعلنت عنها العاصمة اليونانية اليوم على تكملة عرض حالي لنقل الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الحركة من وإلى مراكز التطعيم. ومثلما الحال في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، يشهد الطلب على الحصول على اللقاح تراجعاً في اليونان.

وقد حصل أقل من 5 ملايين من سكان اليونان البالغ عددهم 11 مليون نسمة على جرعتي اللقاح، في حين حصل 600 ألف شخص على جرعة واحدة على الأقل. وتحاول الحكومة التشجيع على الحصول على اللقاح من خلال إجراءات تحفيزية، على سبيل المثال منح من يحصل على اللقاح من الشباب بطاقة دفع بقيمة 150يورو (180 دولاراً) ومع ذلك، فإنه بالنسبة لبعض القطاعات مثل العاملين في مجال الصحة أوالجيش، أصبح التطعيم إجبارياً.