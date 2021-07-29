وحدة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي لمواجهة حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بتدشين وحدة عسكرية جديدة، وذلك في سياق استعداداته لأي مواجهة مع “حزب الله” اللبناني.

الموقع الإلكتروني “واللا”، قال اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي بدأ التجنيد في وحدة عسكرية جديدة تسمى “رفائيم”، وهي الوحدة التي أقيمت في العام 2019، والهدف منها القتال البري، بمساعدة استخباراتية وجوية معا.

كما أكد الموقع، أن تلك الوحدة التي تدعى “الشبح”، هي وحدة عسكرية سرية ترمي إلى الاستعداد لأي قتال أو توغل بري إسرائيلي في الجنوب اللبناني، خلال القتال مع “حزب الله”، مشيرا إلى أنها وحدة عسكرية دشنت بناء على أوامر من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال “أفيف كوخافي”، في العام 2019، برقم 888، ضمن خطة عسكرية جديدة في البلاد تحمل اسم “تنوفا”.

في السياق، كشف الموقع العبري أن الوحدة العسكرية الجديدة “رفائيم” هي وحدة برية في الأساس، لكن ستستخدم ضمن قواتها العسكرية وعتادها، الطائرات المسيرة وطائرات دون طيار، فضلا عن وحدة استخباراتية ومساندة جوية أيضا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق، عن جهوزيته لحدوث أي طارئ على الحدود مع لبنان، لا سيما مع تصاعد التحذيرات من إمكانية انهيار الدولة اللبنانية تزامناً مع الأزمة السياسية والاقتصادية وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

ويوم أمس الأربعاء حذر المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، “جلعاد إردان” من ممارسات ميليشيات حزب الله اللبنانية، متهماً إياها بمحاولة جر المنطقة لحرب واسعة بدفع من إيران.

كما شدد على ضرورة تقييد أنشطة الميليشيات اللبنانية والمدعومة إيرانيا والحد من تحركاتها في عموم المنطقة، في إشارة إلى مدى خطورة تلك التحركات على مستوى أمن واستقرار المنطقة.