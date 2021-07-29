عقوبات أمريكية للحد من قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

أصبحت الطائرات المسيرة خطرا يؤرق القوات الأمريكية في العراق، خاصة بعد تصاعد وتيرة الهجمات في الفترة الأخيرة التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران.

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض عقوبات تستهدف قدرات إيران المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

صحيفة “وول ستريت جورنل”، نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “العقوبات ستستهدف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة”.

وحسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، لم يتم الكشف عن هويته، فإن الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لحلفاء واشنطن في المنطقة.

ويؤكد المسؤولون الأميركيون، الذين نقلت عنهم “وول ستريت جورنل”، أن استخدام العقوبات يمنح الولايات المتحدة حلا دبلوماسيا بدلا عن تنفيذ ضربات عسكرية على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وأضافوا أن “إدارة بايدن تسعى من خلال ذلك إلى تجنب المواجهة مع إيران ووكلائها في اليمن وسوريا والعراق”.

ولم يرد ممثلو إيران في الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق، كما رفضت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، التي تدير سياسة العقوبات الأميركية، التعليق.

يشار إلى أن وتيرة الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة تصاعدت مؤخرا، وخاصة في العراق، وكان آخرها هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي في كردستان العراق، بدون أن يتسبب الهجوم بسقوط ضحايا.