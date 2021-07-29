الإعدام شنقا لمتهمين بالهجوم على سجن “أبو غريب” في العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

حكمت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بإعدام متهمين اثنين بعد إدانتهما بتنفيذ هجوم على سجن “أبو غريب” غرب العاصمة بغداد عام 2013.

مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، قال في بيان، إن “المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، أصدرت حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013”.

وبحسب بيان المجلس، فإن “المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب مع متهمين آخرين بمختلف الأسلحة والمتفجرات من أجل إطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية”.

كما أشار المجلس في بيانه إلى أن “الهجوم أدى الى استشهاد عدد من منتسبي وحراس السجن وإصابة آخرين بجروح خطيرة”، مؤكدا أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

والحكمان الصادران أوليان قابلان للاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدورهما.

يشار إلى أنه في 22 يوليو/تموز 2013، هاجم مسلّحون مجهولون في وقت متزامن سجن أبو غريب وسجن التاجي ببغداد، ونجح المهاجمون، الذين استخدموا سيارات مفخخة وقذائف هاون ومتفجرات وأسلحة أخرى، في تهريب 500 نزيلاً على الأقل من السجنين، في العملية التي قتل فيها نحو 20 عنصر أمن.

معظم الفارين كانوا أعضاء في تنظيم “القاعدة” الإرهابي بينهم قادة محكومون بالإعدام، حسبما ذكرت السلطات حينها.