مصر تخصص 18 مليار جنيه لتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة كورونا

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

خصصت جمهورية مصر العربية أكثر من 18 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.



أعلن ذلك الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم بمدينة العلمين الجديدة وتطرق إلى النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021 ونوه إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2% وكذا حصيلة الضرائب بحوالي 12.8% نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها إلى جانب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية و تحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.